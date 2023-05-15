Чита, , 18:35 — REGNUM В городе Чите Забайкальского края 31-летний мужчина зарезал свою бывшую девушку на пороге подъезда. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал «112».

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации редакции канала, инцидент произошёл в благополучном микрорайоне «Царский». Около двух часов ночи прохожие обнаружили у подъезда тело 35-летней женщины, на котором были видны следы побоев и порезы.

Полиция выяснила, что преступление совершил бывший молодой человек убитой. Мужчина не смог смириться с разрывом и жестоко отомстил любимой.

Правоохранителям не удалось задержать подозреваемого, он покончил жизнь самоубийством до приезда сотрудников полиции. Перед тем как совершить расправу, в своих социальных сетях мужчина оставил предсмертную записку.

«Я тебя любил, и буду любить вечно. Многие не простят, но я устал. Мы будем вместе», — написал мужчина.

У погибшей осталась пятилетняя дочь.

Ранее ИА REGNUM сообщило, в Солнечногорске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 22-летней девушки. По данным следствия, мужчина поссорился со своей знакомой 12 мая в подъезде дома на улице Дзержинского в Солнечногорске и во время конфликта нанёс ей множественные ножевые ранения. Девушка от полученных травм и кровопотери скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления.