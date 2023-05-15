Постпред России при ООН Небензя заявил об отсутствии подвижек в зерновой сделке для Москвы

Нью-Йорк, США, , 18:39 — REGNUM России до сих пор не позволяют экспортировать продовольствие и удобрения, несмотря на условия зерновой сделки. Об этом 15 мая заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки», — сообщил он.

Небензя отметил, что сделка работает только в рамках украинского экспорта, а российские экспортёры всё также находятся под санкциями. Пока не видно каких-либо перспектив их ослабления.

Постпред указал на то, что под ограничениями также остаётся «Россельхозбанк», который и должен заниматься финансовыми операциями для обеспечения экспорта сельхозпродукции. Пока Вашингтон и Брюссель обещают только разрешать разовые транзакции. Небензя заявил, что даже эти обещания «смехотворны», хотя о них говорят, как о решении проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН опубликовала заявление, в котором призвала очередной раз продлить действие зерновой сделки. Данный вопрос с 10 мая обсуждают в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН.

Ранее в Москве заявили, что не продлят сделку, если не добьются решения проблем российской стороны. В России неоднократно отмечали, что Украине разрешают коммерческие сделки, в то время как российским поставщикам запрещают бесплатно поставлять продукты в нуждающиеся страны.