Москва, 15 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы потерпела «геополитическое поражение» и «впадает в вассальную зависимость» от Китая, не стоит воспринимать серьёзно, оно в корне абсурдно и звучит как популистское высказывание, заявил в беседе с ИА REGNUM первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Владимир Джабаров

Свои заявления президент Франции Эммануэль Макрон сделал в интервью изданию L’Opinion. При этом слова французского лидера вызвали волну критики среди пользователей соцсети Twitter.

«Г-н Макрон в очередной раз проявил оригинальность и всё поставил с ног на голову. Во-первых, Россия никакое геополитическое поражение не потерпела и не потерпит. Во-вторых, китайцы сами очень удивятся, когда прочитают про вассальную зависимость. И про исторических союзников — это они (французы. — Прим. ред.) про себя что ли?! Заявление Макрона рассчитано на тех, кто реагирует на популистские заявления», — отметил Джабаров.

Сенатор напомнил, что в истории отношений с Россией Франция чаще проявляла себя не как дружественное государство-союзник. Так Джабаров припомнил и события 1812 года, планы Наполеона, а также французскую дивизию Шарлемань, которая защищала рейхстаг на стороне фашистов. Кроме того, сенатор обратил внимание, что заявления президента Франции были сделаны на фоне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что могло послужить подобной «антироссийской» направленности.

«Зеленский европейских политиков будто околдовал. Человеку, который и в жизни играет роль клоуна, продолжают верить. Хотя как политик он ничего из себя не представляет», — заявил сенатор.

Кремль также не оставил без внимания слова президента Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения России и Китая не связаны с зависимостью кого-то, это учёт взаимных интересов. По его мнению, Макрон неверно понимает суть происходящего.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Париж принял решение о поставках дополнительного вооружения Киеву. Так в течение ближайших дней Франция собирается поставить Украине лёгкие танки AMX-10RC и обучить их использованию этой техники.