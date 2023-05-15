Москва, 15 мая, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В Московском театре юного зрителя продолжили показ спектакля Камы Гинкаса по произведению спонсирующего ВСУ драматурга Полины Бородиной. Очередной спектакль под названием «Исход» запланирован на 18 мая.

(сс) garryknight Театральные маски

Сразу после начала спецоперации Полина Бородина уехала в Германию. При этом через свои соцсети она открыто собирает деньги «на реабилитацию» украинских военнослужащих.

Согласно официальному описанию, постановка «Исход» — это остросоциальная драма драматурга Бородиной о вынужденной потере или вымарывании памяти как побеге от действительности. Однако в театре во избежание ненужных разговоров о спонсирующей ВСУ писательнице просто убрали имя Бородиной с афиши.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении депутата Госдумы Виталия Милонова, что артистам, поддерживающим киевский режим, лучше уехать из России. В случае если они осознают свою вину за критику спецоперации, им следует принести извинения, поехав в зону боевых действий и выступив с концертами и творческими вечерами перед российскими военными.