Минобороны: российский Су-27 сопроводил самолеты ВМС Германии и Франции над Балтийским морем

Москва, , 18:20 — REGNUM Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух при приближении военных самолётов Германии и Франции к границе России. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Многоцелевой истребитель Су-27 © Виталий Тимкив/РИА Новости

По данным оборонного ведомства, к границе страны подлетали Р-3С «Орион» ВМС ФРГ и «Атлантик-2» ВМС Франции. Российский истребитель сопроводил их в соответствии с международными нормами и не допустил нарушения ими границ РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии. Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж классифицировал цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.