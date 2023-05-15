Суд в Коми арестовал подозреваемого в попытке поджечь здание ФСБ в Усинске Заболотного

Усинск, Коми, , 18:05 — REGNUM В Усинске (Республика Коми) избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге здания управления ФСБ. Об этом 15 мая сообщили в Усинском городском суде.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Следствие настаивало на заключении обвиняемого в совершении теракта под стражу. Суд это ходатайство удовлетворил.

«Постановлением суда от 15 мая 2023 года Заболотному Е. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 11 июля 2023 года включительно», ― говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.

По версии следствия, 29-летний Заболотный в ночь на 11 мая совершил поджог здания усинского управления ФСБ. Для этого он использовал самодельные изделия по типу коктейлей Молотова.

По данным СКР, арестованный ― безработный, ранее неоднократно судим.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле за попытку поджечь военкомат арестовали жительницу города Усинска Республики Коми. Усинский городской суд избрал меру пресечения в отношении 61-летней женщины в виде заключения под стражу. По версии следствия, она пыталась поджечь входную дверь здания военкомата Усинска с использованием коктейля Молотова. Мотивы её поступка остаются неизвестными.

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