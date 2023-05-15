Стокгольм, 15 мая, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В Швеции 15 мая обнаружили мёртвым 25-летнего британского военного, который участвовал в масштабных учениях Aurora 23. Тело нашли в квартире в пригороде Стокгольма.

Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Военные учения Aurora 23

Крупнейшие военные учения Швеции с 1989 года Aurora 23 завершились 11 мая. По данным местного портала The Local Sweden, мужчина проводил свободное после манёвров время со своим коллегой и военнослужащие оказались вместе с группой шведов в квартире в Сольне. По подозрению в убийстве задержали гражданина Британии и троих граждан Швеции.

В прокуратуре королевства подтвердили задержание подозреваемых и заявили о начале расследования обстоятельств случившегося.

Напомним, про учения Aurora 23 стало известно в середине апреля. Об этом сообщали в шведском министерстве обороны. Военные учения с участием 26 тысяч человек проводились для повышения боеспособности ВС Швеции и усиления их потенциала. Манёвры проходили в воздухе, в море и на земле с участием всех шведских подразделений.