Лондон, 15 мая, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Несколько источников в минобороны Великобритании предупредили, что королевство будет «опасно незащищённым» после переоснащения парка самолетов военно-воздушных сил (ВВС). Об этом 15 мая сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на внутренние документы оборонного ведомства.

Peng Chen Atlas A400M

По данным журналистов, серьёзные проблемы начнутся из-за замены в воздушном флоте транспортных самолётов C-130J Hercules на новый Atlas A400M.

«У нового типа транспортного самолёта, который к концу следующего месяца возьмёт на себя роль C-130J Hercules, по-прежнему выявляют проблемы, что делает невозможной эксплуатацию двух третей флота», — сообщили на телеканале.

Опасения усиливают то, что Atlas A400M ещё не допустили к выполнению всех функций C-130 в миссиях сил специального назначения, которую в Великобритании считают одной из наиболее важных областей обороны.

«Безумие, безумие, безумие», — процитировали журналисты одного из офицеров, прокомментировавшего грядущие изменения в британских ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе обозреватель газеты The Times, военный историк Макс Гастингс заявил, что Вооружённые силы Великобритании находятся в плохом состоянии. По его данным, в армии сформировался дефицит вооружений и техники, нехватка личного состава.

При этом Великобритания поставляет вооружения Украине. В том числе Лондон признал передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow. ВСУ их стали применять для ударов по гражданским объектам в Луганске.