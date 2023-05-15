Москва, , 17:54 — REGNUM Следственный комитет потребовал назначить Алексею Блиновскому — мужу блогера Елены Блиновской — меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом заявили 15 мая в пресс-службе Пресненского районного суда.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Требование о назначении меры пресечения поступило в суд из управления СКР по Москве, сообщил ТАСС.

Блиновскую 27 апреля задержали в Москве по уголовному делу о неуплате налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера обвинили в занижении полученных доходов и неуплате налогов на общую сумму свыше 918 млн рублей. Её отправили под домашний арест.

СК 15 мая сообщил о предъявленных обвинениях её мужу — также в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём. Он фигурирует в уголовном деле как пособник Блиновской.

По версии следствия, супруги привлекли к своей деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через «дробление» бизнеса для занижения доходов путём распределения их на взаимозависимых лиц.

Председатель СК Александр Бастрыкин 14 мая заявил, что Блиновская выплатила 10 млн рублей в счёт погашения налоговой задолженности.