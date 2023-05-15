Москва, 15 мая, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Приговор россиянину Вячеславу Сорокину в Эстонии говорит о продолжающихся открытых гонениях и ксенофобии в отношении русских. Об этом 15 мая заявили в МИД России.

Евгений Одиноков/РИА Новости МИД России

«Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллина, молчат и профильные международные организации, явно не самостоятельные в высказывании принципиальной оценки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что за судьбой россиянина и соблюдением его прав будут следить и дальше. Дипломаты находятся с ним в контакте, и при необходимости окажут помощь.

В приграничном с Эстонией Ивангороде 9 мая прошёл праздничный концерт. Посмотреть и послушать его на эстонской стороне реки Нарвы собралось несколько сотен жителей — россиян.

На мероприятии произошла провокация. Известный эстонский русофоб Д. Куракин злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг. Просьбу людей убрать стяг он проигнорировал, что вызвало раздражение среди собравшихся. В результате один из них, Вячеслав Сорокин, попытался забрать флаг из рук блогера. Возник конфликт.

Сорокина задержали и приговорили к одному году и трём месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около 700 евро. Ему назначили испытательный срок и взяли подписку о невыезде. Также возбуждено дело за ношение россиянином георгиевской ленты.