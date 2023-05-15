Два человека погибли при крушении самолёта на авиабазе НАТО на севере Германии

Берлин, , 17:47 — REGNUM В Германии потерпел крушение самолёт. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом 15 мая сообщил портал AviaNews в своём Telegram-канале, уточнив, что самолёт принадлежал дочерней авиакомпании Airbus — GFD.

Авиакатастрофа Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в районе военной базы Hohn ВВС Германии, расположенной на территории земли Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. Как сказано в официальном заявлении Airbus, самолёт рухнул при взлёте.

«Он упал в пределах периметра авиабазы, что привело к трагической гибели обоих пилотов на борту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания GFD, которой принадлежал самолёт, занимается обучением пилотов для Вооруженных сил Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Литве потерпел крушение легкомоторный самолёт. Он упал в граничащем с Россией Юрбаркском районе, сообщили в департаменте литовской полиции. Пилота самолёта обнаружили без признаков жизни местные жители.