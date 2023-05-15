Минск, , 17:45 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом 15 мая сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поездки президент республики намерен заслушать доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства ПВО.

Также к сообщению прикреплена фотография, на которой Лукашенко в военной форме, на его левой руке видна повязка. Это первый выход на публику белорусского президента с 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случаях появления каких-либо сообщений о состоянии Лукашенко необходимо ориентироваться на официальную информацию.

Лукашенко 14 мая пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Обращение главы государства в ходе церемонии зачитал премьер-министр республики Роман Головченко. После этого в Сети появились сообщения о болезни белорусского лидера.

Также 15 мая первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о недомогании президента Белоруссии.