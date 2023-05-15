В Екатеринбурге 25-летний мужчина задушил двухлетнюю падчерицу из-за плача

Екатеринбург, , 17:42 — REGNUM В Екатеринбурге мужчина задушил двухлетнюю падчерицу из-за плача, сообщил источник РЕН ТВ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после смерти двухлетней девочки. Ребенок мог умереть по вине 25-летнего отчима, который остался с ребенком вдвоём.

Как рассказал источник, пока мама девочки работала, торговала мороженым, отчим пытался «немного успокоить» ребенка, который сильно плакал.

«Для этого он зажал рот падчерице рукой», — пояснил источник.

Однако унять плач ребёнка не получалось. В скором времени девочка перестала подавать признаки жизни.

Мужчина вызвал скорую помощь, но к тому времени ребёнок уже не дышал. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области жительницу города Вольска признали виновной в убийстве трехмесячного сына. Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Установлено, что в сентябре 2021 года 21-летняя женщина находилась в квартире дома на улице Урицкого в городе Вольске со своим трехмесячным сыном. Когда мальчик заплакал, раздраженная мать подошла к нему и ударила кулаком в голову. Через несколько дней она вновь из-за плача ребенка несколько раз ударила малыша в голову, после чего задушила его.