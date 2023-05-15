Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти, которые ранее распространились в соцсетях. Он написал об этом 15 мая в своём Twitter.

Американский трейдер, финансист, инвестор Джордж Сорос © Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны», — отметил миллиардер.

Сорос подчеркнул, что он жив и здоров.

14 мая в Twitter появилась «экстренная новость» о том, что Сорос умер в результате сердечного приступа. В России с 2015 года «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) и «Открытое общество — фонд содействия» (организация, признанная в РФ нежелательной) миллиардера признаны нежелательными организациями, представляющими угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля обозреватель журнала The American Thinker Стив Маккэнн написал, что президент США Джо Байден и Сорос, который создал сеть неправительственных организаций, направили страну на путь саморазрушения. Также он назвал политика и финансиста «мегаломаньяками» (маньяками с манией величия).