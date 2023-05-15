ЛСР приостановила работы на Васильевском острове, из-за которых возбудили уголовное дело

Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Группа ЛСР 15 мая временно приостановила работы на участке в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на время судебно-экологической экспертизы, инициированной Следственным комитетом России.

Приостановка стройки на Васильевском острове ГСУ СК РФ по СПб

«В настоящее время работы в рамках проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова на участке приостановлены», — заявил «Интерфаксу» собеседник в пресс-службе компании.

Напомним, ранее в отношении ЛСР возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ на Васильевском острове. В расследовании задействовали следователей и криминалистов центрального аппарата СК и экспертов Судебного центра ведомства. В компании заявили, что не видят правовых оснований для этого из-за «отсутствия доказательств незаконных действий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении охранников строящегося объекта ЛСР возбудили после того, как главу СК Александра Бастрыкина не допустили на территорию строящегося объекта. Причиной его визита стало обращение местных жителей с просьбой остановить стройку на северном намыве Васильевского острова, которая ведётся с октября 2021 года работниками ЛСР и, по мнению граждан, угрожает окружающей среде.