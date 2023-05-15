Берлин, , 17:28 — REGNUM Киевские власти получат от Германии в общей сложности восемь систем противовоздушной обороны. Как заявила 15 мая на брифинге официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Крюгер, передача четырёх дополнительных систем ПВО IRIS-T на Украину предусмотрена в рамках нового пакета помощи.

IRIS-T SLM Boevaya mashina

«Две [системы] уже поставлены, одна находится в процессе поставки и пять будут поставлены позднее», ― уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля власти ФРГ передали Украине новый пакет военной помощи, в который вошёл второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Кроме того, Берлин поставил Киеву 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 самозарядных пистолетов SFP9, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 мая заявил, что Германия предоставит Украине крупный пакет военной помощи на общую сумму 2,7 млрд евро, в него войдут в том числе танки, БМП и системы противовоздушной обороны.

Всего, по его словам, с начала российской специальной военной операции Берлин оказал Киеву помощь на общую сумму €17 млрд без учёта доли ФРГ в совместных пакетах стран.

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