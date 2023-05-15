Вашингтон, 15 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. В переговорах с Республиканской партией по возможности предотвращения дефолта в США отсутствует прогресс. Об этом 15 мая заявил журналистам американский президент Джо Байден.

Nathan Howard/POOL/EPA/ТАСС Джо Байден

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в консультациях по возможности увеличения госдолга. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что возможный дефолт США будет иметь очень серьёзные последствия как для самих Соединённых Штатов, так и для всей мировой экономики. Она уточнила, что экономика в мире и так сейчас переживает непростые времена.

Также 11 мая экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт государства, если действующая американская администрация не согласится на масштабное уменьшение расходов. При этом Штаты достигли потолка долга, установленного Конгрессом ещё в январе.