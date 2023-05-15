Москва, 15 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи Украине от Великобритании обусловлен давней мечтой и глобальной задачей Лондона — истощить и ослабить Россию. Таким мнением в беседе с ИА REGNUM поделился политический аналитик Павел Шипилин, комментируя решение британского правительства направить Киеву очередную партию вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал о намерении объявить о новом пакете помощи для Украины. Британское правительство сообщило, что очередной пакет помощи будет включать зенитные ракеты и ударные дроны большей дальности. Партия будет доставлена в ближайшие месяцы.

«Британия пытается реализовать свою давнюю мечту — уничтожить Россию. На этот раз руками Украины, которая их не особо интересует. Главное — нанести максимальный ущерб России. Они будут поставлять всё что угодно, прикрываясь какими-то якобы благородными намерениями. Чем больше поставляют, тем больше расходуем мы. Но их задача не победить, а истощить Россию», — считает Шипилин.

Политолог описывает поведение британского правительства как серьёзную эскалацию конфликта. По его мнению, Лондон не будет останавливаться и на пакете военной помощи. Об этом свидетельствует и объявленная на прошлой неделе поставка ракет большей дальности Storm Shadow.

«Им будет не хватать тех ракет, потому что нам есть что противопоставить. Но британцы не собираются останавливаться на достигнутом. Будут использовать Польшу или ещё кого-то, чтобы у нас осталось меньше техники и вооружения», — отмечает политолог.

Также Шипилин обратил внимание, что анонсированная поставка оружия планируется не в ближайшее время, а в течение нескольких предстоящих месяцев. По мнению политолога, это принципиальная позиция для тех, кто поставляет техпомощь, так как нужно время на ревизию и попытку засекречивания информации об оружии, его устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании отметил, что Лондон не планирует отправлять Украине истребители.

11 мая в Минобороны Великобритании подтвердили отправку Украине ракет большей дальности Storm Shadow. Глава британского ведомства Бен Уоллес отметил, что поставляемого количества ракет будет достаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.