Конфедерация работодателей: число трудоспособных украинцев с 2022 года уменьшилось на 5,5 миллиона

Киев, , 17:09 — REGNUM С начала специальной военной операции численность работоспособных украинцев уменьшилась более чем на 30%, то есть на 5,5 млн человек. Об этом говорится в исследовании Конфедерации работодателей Украины (ФРУ).

Мобилизация на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно данным ФРУ, около одного миллиона работоспособных граждан Украины мобилизовали в армию и другие силовые структуры. Ещё 4,6 млн граждан уехали за пределы страны, причём из них 3,2 млн — это женщины трудоспособного возраста.

Как отметило издание, из трёх миллионов человек, проживающих на территориях, над которыми Украина потеряла контроль, 1,3 млн находятся в трудоспособном возрасте.

Согласно исследованию, из 11,9 млн трудоспособных граждан в местах постоянного проживания на Украине находятся только 7,9–8,8 млн человек. Это около 50% численности трудоспособного населения страны до начала СВО.

ФРУ отметило, что потери трудового потенциала на Украине в 2023 году и в Германии в послевоенном 1946 году в абсолютном выражении почти одинаковы, но в относительном оказались вдвое выше (31,6% против 16–18% в Германии).

Как сообщало ИА REGNUM, экономические показатели Украины к концу 2022 года сократились на 35—36%. Об этом в феврале 2023 года сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сославшись на данные банка Goldman Sachs. По его словам, по итогам 2023 года эти показатели могут оказаться меньше ещё на 5—10%. Рекордное падение вынужденно признало даже министерство экономики Украины. Ведомство назвало это наихудшим результатом в истории страны.