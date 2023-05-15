В Москве произошло возгорание рядом с центром по переработке мусора

Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве на Дорожной улице загорелась территория центра по переработке мусора.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Как сообщает источник ИА REGNUM, возгорание произошло рядом с цехом предприятия вечером 15 мая.

По предварительной информации, на территории центра переработки загорелась свалка непереработанных отходов. Площадь пожара на данный момент составила 50 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в тот же день ИА REGNUM сообщало о возгорании в административном здании в центре Москвы . Пожар произошёл на Фрунзенской набережной . Двухэтажное здание находилось в процессе реконструкции, огонь вспыхнул на мансардном этаже.