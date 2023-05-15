Москва, 15 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в соболезновании родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева назвал его легендой и подлинным корифеем отечественной журналистики. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Эдуард Сагалаев

«Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком», — говорится в телеграмме.

Глава государства также отметил, что Сагалаев всегда искренне радел за дело, трудился увлечённо, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию.

Как сообщало ИА REGNUM, Сагалаев скончался 13 мая на 77-м году жизни. Причина смерти не называлась. Церемония прощания с нии состоится утром 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Карьеру журналиста он начал в газете «Ленинский путь», позднее работал в «Комсомольце Узбекистана», на радиостанции «Юность», в Гостелерадио. В 1996 году указом президента Бориса Ельцина Сагалаев был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 1999 году заместителем председателя совета директоров Общественного российского телевидения.

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сагалаева. Он подчеркнул, что во главе Национальной ассоциации телерадиовещателей журналист защищал интересы профессионального сообщества и многое сделал для внедрения в отрасль цифровых технологий. Соболезнования родным и близким Сагалаева выразили российские политики и общественные деятели.