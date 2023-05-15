Москва, 15 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили крылатую ракету Storm Shadow. Об этом 15 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — сообщил он.

Это стало первым сообщением, что российская ПВО сбила данный тип крылатой ракеты.

РИА Новости Сбитая ракета в Луганске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лондоне подтвердили, что передали Киеву ракеты Storm Shadow. ВСУ стали применять их по Луганску, несмотря на заявления британской стороны, что это оружие не будут использовать против гражданских объектов. Удары крылатыми ракетами нанесли 12 и 15 мая.

Storm Shadow считается малозаметной ракетой большой дальности. Её совместно произвели Франция и Великобритания. Согласно открытым данным, ракета может поражать цели на расстоянии более 560 километров.