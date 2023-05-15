Донецк, , 16:47 — REGNUM В Донецкой Народной Республике 15 мая две шахты оказались обесточены из-за обстрела украинскими войсками. В них находились люди, ведутся работы по эвакуации.

Шахтеры © Константин Михальчевский/РИА Новости

Как сообщило Министерство угля и энергетики ДНР, пострадавших нет. Специалисты энергопредприятий проводят аварийные работы, снабжение восстановят в ближайшее время.

«Обесточены два угледобывающих предприятия: шахта имени А. Ф. Засядько, шахта имени М. Горького ГУП ДНР «ГУРШ». По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 86 человек», — говорится в Telegram-канале Минугля.

Ведомство уточило, что 84 шахтёра находились на шахте имени Засядько и двое — на шахте имени Горького.

Днём ранее в Донецке спасатели МЧС попали под обстрел ВСУ во время выполнения задания. Пожарно-спасательное отделение и штабной автомобиль пострадали в Куйбышевском районе города. Техника получила повреждения, а 11 спасателей по прибытии в подразделение пожаловались на ухудшение самочувствия, их госпитализировали с подозрением на контузию.