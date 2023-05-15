Пользователи Twitter высмеяли разъездами президента Украины Зеленского по Европе

Киев, , 16:45 — REGNUM Пользователи Twitter выразили недоумение, кто управляет Украиной, пока её президент Владимир Зеленский путешествует по Европе. В соцсети возмутились постоянными разъездами Зеленского.

Twitter Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению некоторых пользователей, он пытается избежать возвращения к своему народу. Другие заявили, что главе Украины следует «не делать селфи по всему миру», а вернуться в свою страну.

«Если он продолжит в таком же духе, то уже сегодня он будет в Вашингтоне пить чай вместе с Байденом», — отметил один из юзеров.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский лидер в эти дни совершает очередную поездку по странам Европы с целью добиться новых поставок ВСУ оружия от стран НАТО.

На совместной с президентом Украины пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в 2023 году и позднее выделит Украине 11 млрд евро.

15 мая Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном Франция собирается обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC и обучить их использованию этой техники. Позже Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком.