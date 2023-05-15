Луганск, 15 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Семь человек пострадали при взрыве в центре Луганска, заявил 15 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM Последствия взрыва в Луганске. 15.05.2023г

«В результате взрыва в центре Луганска пострадало семь человек. Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики», — написал Пасечник.

Он уточнил, что в тяжёлом состоянии находятся четверо мужчин, в том числе 17-летний подросток и врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. По словам Пасечника, врачи борются за жизни пострадавших. Обстоятельства взрыва выясняют профильные ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в центре Луганска на улице Демехина возле здания ВГТРК прогремел 15 мая в час пик. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, в том числе о ранении Корнета, который попал в реанимацию.

В силовых ведомствах ЛНР выдвинули версию подрыва с целью покушения на Корнета. Его состояние врачи оценивают как стабильное.