Москва, 15 мая 2023, 16:42 — REGNUM Следствие намерено требовать запрета определённых действий для мужа блогера Елены Блиновской Алексея, обвиняемого в пособничестве в уклонении от налогов, а также в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений», ― сообщили в пресс-службе столичного следственного комитета.

По данным пресс-службы прокуратуры, суд рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие предъявило обвинение супругу блогера Елены Блиновской в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств и в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По мнению следствия, роль супруга заключалась в привлечении аффилированных индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Используя специальные налоговые режимы, они «дробили» бизнес с целью занижения доходов.

Доходы поступали на расчетные счета подконтрольных 18 организаций и трёх индивидуальных предпринимателей, которые находились на упрощённой системе налогообложения.

Отец известного блогера-миллионника Олег Останин заявил, что именно муж дочери создал схему по отмыванию налогов.

Саму Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер занизила полученные доходы и не заплатила свыше 918 млн рублей. На сегодня она выплатила всего лишь 10 млн рублей из неуплаченных налогов.

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