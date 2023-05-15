Следствие намерено потребовать запрета определённых действий для мужа блогера Блиновской

Москва, , 16:42 — REGNUM Следствие намерено требовать запрета определённых действий для мужа блогера Елены Блиновской Алексея, обвиняемого в пособничестве в уклонении от налогов, а также в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений», ― сообщили в пресс-службе столичного следственного комитета.

По данным пресс-службы прокуратуры, суд рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие предъявило обвинение супругу блогера Елены Блиновской в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств и в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По мнению следствия, роль супруга заключалась в привлечении аффилированных индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Используя специальные налоговые режимы, они «дробили» бизнес с целью занижения доходов.

Доходы поступали на расчетные счета подконтрольных 18 организаций и трёх индивидуальных предпринимателей, которые находились на упрощённой системе налогообложения.

Отец известного блогера-миллионника Олег Останин заявил, что именно муж дочери создал схему по отмыванию налогов.

Саму Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер занизила полученные доходы и не заплатила свыше 918 млн рублей. На сегодня она выплатила всего лишь 10 млн рублей из неуплаченных налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие арестовало сотни миллионов рублей на счетах Блиновской и её мужа

Читайте развитие сюжета: Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест блогера Блиновской