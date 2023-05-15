Москва, 15 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. США не просчитали долгосрочные последствия блокировки российских активов. Об этом в Telegram-канале 15 мая сообщил сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Синдром превосходства ведет к импульсивным решениям, а они, в свою очередь, к стратегическим ошибкам», — отметил Пушков.

По его мнению, США не просчитали долгосрочные последствия замораживания 300 млрд долларов финансовых резервов России. Для Китая и многих стран мира это стало показателем ненадежности доллара как резервной валюты и готовности США использовать заморозку принадлежащих другим странам финансовых средств в качестве политического оружия.

«Решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком», — уточнил Пушков.

Он добавил, что в конечном итоге Вашингтон потеряет гораздо больше.

Снижение глобальной доли доллара в мировых резервах — это закономерный процесс, но санкции против России его серьёзно ускорили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил экономист Андрей Кобяков. Эксперт согласился с выводами инвестора из США Клейтона Морриса о том, что санкции, введённые против России, ускорили отказ от доллара, в то время как показатели российского ВВП вернулись к прежним значениям. Он заметил, что если сравнивать темпы снижения доли доллара в мировых резервах, то за последний год они были в 10 раз выше, чем за предыдущие десятилетия. Поэтому к концу десятилетия доля доллара теоретически может снизиться до 40–45%.

В начале мая 2023 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в мире фиксируется постепенный отказ от использования доллара США. Кроме того, противостояние США и России заставило очень многие страны поторопиться с поиском резервной валюты, альтернативной доллару.