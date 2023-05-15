Киев, 15 мая, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего украинского военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет Воздушно-космических сил России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщило издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Романа Червинского, оставив его под арестом без возможности внесения залога», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2023 года был задержан бывший исполняющий обязанности командира одной из украинских частей Роман Червинский.

Военный пытался без согласования с вышестоящим руководством провести операцию по завладению самолётом ВКС с помощью вербовки российского военного. В результате «операция» провалилась. Пилот ВКС якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины, но на деле произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, которая позволила российским подразделениям в июле 2022 года нанести удар по объекту.

В результате обстрела аэродрома были полностью уничтожены два истребителя, а взлётная полоса и другая техника получили значительные повреждения. Были пострадавшие и среди личного состава ― ранения получили 17 солдат.

В СБУ 20 апреля заявили, что массированный ракетный удар по аэродрому Канатово стал возможен из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Им предъявили обвинения в госизмене и превышении служебных полномочий.