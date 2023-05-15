Хмельницкий, Украина, , 16:25 — REGNUM В городах Западной Украины царит паника. Об этом 15 мая сообщили местные информационные сайты. Такая ситуация сложилась из-за взрывов, произошедших на днях на складах, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном. Удар по этим объектам 13 мая нанесли российские «Калибры». Об этом сообщает «МК».

Снаряды с обеднённым ураном Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В результате произошёл резкий скачок радиации. В Хмельницком и Тернополе работают дозиметрические патрули. Они замеряют уровень радиации в тех местах, куда дует ветер от горящих арсеналов. Они до сих пор не все потушены. Из ряда сообщений следует, что в самом Хмельницком фиксируется повышенный уровень гамма-излучения, который продолжает расти.

Жители спешно покидают эти территории и в соцсетях советуют друзьям и знакомым эвакуировать детей из близлежащих к местам прилёта посёлков.

Полковник в отставке, в прошлом старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты (РЗБЗ) Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Жуковского Геннадий Берёзин в беседе с изданием отметил, что для населения существует реальная опасность по двум причинам.

«Во-первых, при вдыхании радиоактивной пыли. Она оседает в основном в лёгких, происходит заражение организма, что приводит к резкому возрастанию онкологических заболеваний. В первую очередь ― рака лёгких», ― указал эксперт.

Кроме того, есть и отсроченный эффект. Когда на этой местности начинает произрастать какая-то сельхозпродукция, пастись скот, за счёт этого происходит вторичное заражение, добавил Берёзин.

О возможных последствиях от взрывов и распространения радиации для других европейских стран, в частности Польши, которая граничит с Западной Украиной, полковник в отставке затруднился сказать.

«Неизвестно, какое количество элементов обеднённого урана попало в атмосферу. Потому дозиметрические патрули там сейчас и проводят замеры. Они в результате должны сформировать картину радиационного следа на местности», ― добавил он.

Берёзин напомнил, что пока точных данных о размерах радиоактивного следа нет, но можно предположить, что «всё это боком выйдет европейцам, которые готовы поставлять Киеву такое оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого Вооружённые силы РФ поразили 13 мая.

Заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди в марте заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Он пояснил, что металлическая пыль, образовавшаяся в результате применения подобных боеприпасов, становится причиной химического заражения, поскольку обеднённый уран является тяжёлым металлом и радиационным, так как даже обеднённый уран излучает альфа-частицы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления руководства Британии о планах по поставке Украине снарядов с обеднённым ураном являются серьёзной угрозой, на этот раз такая преступная деятельность Лондону не сойдёт с рук.

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