В Гатчине обнаружили новые захоронения граждан, расстрелянных нацистами в годы войны

Гатчина, Ленинградская область, , 16:53 — REGNUM В Гатчине нашли новые массовые захоронения останков мирных граждан, убитых гитлеровскими войсками в период Великой Отечественной войны. Поисковый отряд «Искра» обнаружил их на территории парка «Сильвия» Гатчинского музея-заповедника. Предположительно, людей расстреляли.

Парк «Сильвия». Гатчина (сс) Екатерина Борисова

Как сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев, поисковики работают в парке второй год. Ранее они уже нашли там останки 132 человек.

«Я думаю, что в найденных сейчас захоронениях может быть примерно такое же количество останков, какое было найдено в прошлом году», — сказал он.

С октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине располагался штаб немецкой полиции безопасности СД. В основном тогда арестовывали военнопленных, евреев, коммунистов, партизан и других лиц, противостоящих нацистскому режиму. Их свозили из разных районов и держали в подвале одного из домов, в котором организовали подобие тюрьмы. Как следует из архивов времён войны, в день нацисты могли расстреливать до 30 человек, и делали они это в парке «Сильвия».