Гатчина, Ленинградская область, 15 мая, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Гатчине нашли новые массовые захоронения останков мирных граждан, убитых гитлеровскими войсками в период Великой Отечественной войны. Поисковый отряд «Искра» обнаружил их на территории парка «Сильвия» Гатчинского музея-заповедника. Предположительно, людей расстреляли.

(сс) Екатерина Борисова Парк «Сильвия». Гатчина

Как сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев, поисковики работают в парке второй год. Ранее они уже нашли там останки 132 человек.

«Я думаю, что в найденных сейчас захоронениях может быть примерно такое же количество останков, какое было найдено в прошлом году», — сказал он.

С октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине располагался штаб немецкой полиции безопасности СД. В основном тогда арестовывали военнопленных, евреев, коммунистов, партизан и других лиц, противостоящих нацистскому режиму. Их свозили из разных районов и держали в подвале одного из домов, в котором организовали подобие тюрьмы. Как следует из архивов времён войны, в день нацисты могли расстреливать до 30 человек, и делали они это в парке «Сильвия».