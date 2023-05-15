Луганск, , 16:24 — REGNUM В стабильном состоянии находится пострадавший в результате взрыва в Луганске врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, сообщает 15 мая источник ИА REGNUM.

Последствия взрыва в Луганске. 15.05.2023 года © ИА REGNUM

Эту информацию также подтвердил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Корнет 15 мая госпитализирован в тяжёлом состоянии после взрыва в Луганске. Его положили в реанимацию. В момент взрыва Корнет находился в барбершопе.

В правоохранительных органах ЛНР взрыв, в результате которого пострадали ещё четыре человека, назвали покушением на Корнета.