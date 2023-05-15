ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытку установить контакт с ВСУ

Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Федеральная служба безопасности России объявила официальное предостережение по подозрению в госизмене жителю Санкт-Петербурга, который пытался связаться с Вооруженными силами Украины, чтобы оказать им помощь. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации ведомства, в конце 2022 года мужчина «инициативно обратился» к представителям одной из украинских военных организаций через мессенджер. Он предлагал помощь, а также интересовался, может ли попасть туда в случае своей мобилизации, чтобы воевать против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Петрозаводска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене. Вердикт вынес Астраханский областной суд. Мужчина планировал выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России.