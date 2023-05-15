Москва, 15 мая, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Все украинские и немецкие средства массовой информации раскручивают кадры, на которых канцлер Германии Олаф Шольц выкрикивает на фоне президента Украины нацистский лозунг «Слава Украине!». Об этом в Telegram-канале 15 мая написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Националисты ОУН-УПА (организация запрещена в РФ) на параде в Ивано-Франковске. Украина. 1941

«Дурное образование западных элит не освобождает от ответственности», — напомнила представитель МИД.

В очередной раз Захарова подчеркнула, что лозунг «Слава Украине!» — это кричалка нацистов. Лозунг был установлен в качестве официального приветствия Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1939 году. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич «Героям слава!». Именно так бандеровские коллаборационисты салютовали частям вермахта, въезжавшим на оккупированные земли, когда те проезжали и проходили по улицам и просёлочным дорогам Украины. Немцы обычно кричали Sieg Heil! и Heil Hitler!

По словам российского дипломата, Олаф Шольц перешёл чёткую границу, проведённую до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий, выкрикнув публично нацистское приветствие. Захарова отметила, что это произошло меньше, чем через неделю после 78-й годовщины завершения войны в Европе.

«В Берлине своеобразно готовятся к юбилею. Хотя, возможно, всё ещё проще: на немецкие политические элиты давит тяжесть коррупционных скандалов. Выход из ситуации германские политики нашли необычный — удачно зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 мая в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину назвал беспрецедентным заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских по всему миру». Песков подчеркнул, что Киев является «организатором, вдохновителем и исполнителем» убийств. Ранее он отмечал, что от европейских стран никакой реакции на слова Буданова не последовало.

Отреагировала на заявление Буданова и официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав главу украинской разведки одним из «новых киевских нацистов». Дипломат предположила, что западные страны считают экстремизмом и терроризмом только те атаки, в которых гибнут граждане стран НАТО.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер 13 мая заявил, что жители США должны понимать, что их правительство поддерживает нацистов на Украине, а постоянные обстрелы ВСУ мирных объектов не могут быть случайными.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро 11 мая даже подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за его слова о Второй мировой войне. Политик сравнил Шольца с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом. Зебро высказал мнение о том, что канцлер осуществляет попытки переписать историю, снимая ответственность с Германии за преступления нацистского режима.