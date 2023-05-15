Анкара, 15 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Члены миссии наблюдателей от ОБСЕ не выявили явных манипуляций при подсчёте голосов на выборах президента Турции, но при этом заметили и недостатки. Об этом 15 мая объявил координатор миссии Георг Линк на брифинге в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Наблюдатели всё же отметили случаи недостаточного выполнения ряда процедур, особенно во время голосования и подсчёта голосов», — сказал он.

Линк обвинил представителей правящей Партии справедливости и развития в использовании «неоправданного преимущества» за счёт применения своих ресурсов в СМИ. При этом он заявил, что наблюдатели в целом положительно оценили организацию выборов.

Согласно предварительным данным, действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал более 49% голосов, что не позволяет ему победить в первом туре. Его соперник от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу получил около 45% голосов.

Согласно турецкому законодательству, если никто из кандидатов на пост президента не получил поддержки более 50% избирателей, пришедших на участки, необходимо провести второй тур. Он должен пройти 28 мая.

Эксперт-востоковед Каринэ Геворгян в комментарии ИА REGNUM напомнила, что в один день с президентскими выборами в Турции прошли выборы в парламент, на которых победил «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития Эрдогана. Это означает, что в случае победы Кылычдароглу парламент будет саботировать его работу.

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов заявил, что у Эрдогана больше шансов победить во втором туре выборов. Эксперт отметил, что действующий президент имеет преимущество, так как у населения республики он ассоциируется с успехами.