Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках в отношении российских военных в плену ВСУ

Москва, , 15:59 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о пытках, которым подвергаются российские военные, находящиеся в украинском плену. Об этом говорится в докладе омбудсмена.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«От директора бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ», — приводит текст документа РИА Новости.

Москалькова уточнила, что бюро обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех известных ему свидетельств о таких правонарушениях, и добавила, что российская сторона надеется на то, что такая работа будет проведена объективно.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские военные расстреляли раненых российских бойцов в Артёмовске. Уточняется, что военнослужащие третьего батальона 92-й бригады ВСУ зашли в окоп и расстреляли там раненого российского солдата, после этого боевики ВСУ убили ещё двоих лежащих на земле раненых военных ВС России.