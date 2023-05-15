Анкара, 15 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. О начале агитационной кампании для второго тура президентских выборов в Турции объявил глава ЦИК страны Ахмет Енер 15 мая в эфире турецкого телевидения.

Altan Gocher/Zuma/TASS Агитационные плакаты в Турции

«Согласно 13-му пункту закона N6271 период агитационной кампании начался», — объявил Енер.

Подводя итоги голосования, которое прошло в Турции накануне, 14 мая, Енер заявил, что обработаны все бюллетени: 49,51% голосов набрал действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

За его основного оппонента Кемаля Кылычдароглу отдали голоса 44,88% избирателей, и 5,7% набрал представитель политического блока «Ата» Синан Оган.

Поскольку никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, назначается второй тур президентских выборов.

«Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье, 28 мая», — заявил Енер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом туре голосования Эрдоган победил в 51 провинции из 81. Однако жители ряда регионов отдали предпочтение Кылычдароглу. Так, лидера оппозиции поддержали в Анкаре и Стамбуле, а также на территориях с курдским населением и в курортных районах.