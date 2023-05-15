На Фрунзенской набережной в центре Москвы загорелось двухэтажное административное здание

Москва, , 15:53 — REGNUM В Москве в административном здании вспыхнул пожар. Об этом 15 мая сообщил источник ИА REGNUM.

Сотрудник МЧС тушит пожар © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Уточняется, что возгорание произошло на Фрунзенской набережной, д. 30.

Помещение очень сильно задымлено. Чёрный густой дым идёт из-под крыши. На место следуют пожарные расчёты.

Известно, что двухэтажное здание находится на реконструкции. Огонь вспыхнул на мансардном этаже. Площадь пожара уже составила 50 квадратных метров, и огонь продолжает распространяться.

Пожару присвоили повышенный ранг опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Москве на улице Адмирала Ушакова вспыхнул пожар. Возгорание произошло в административном здании в районе Южное Бутово в доме номер семь по улице Адмирала Ушакова.

Также сообщалось о взрывах. На место отправили силы по повышенному рангу. Выяснилось, что горит магазин «Перекрёсток». По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за взрыва газового баллона. Всех людей экстренно эвакуировали. По данным экстренных служб, это порядка 120 человек.