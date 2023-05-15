Киев, 15 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Киев не ждёт от Запада поставок истребителей, чтобы начать контрнаступление, оно может начаться в любой момент, заявил 15 мая экс-президент Украины Пётр Порошенко в эфире Sky News.

По его словам, украинское руководство сомневается, что истребители «прибудут как можно скорее».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Это пункт первый. Второй пункт — мы не ждём истребителей для начала контрнаступления», — заявил Порошенко.

По его словам, контрнаступление ВСУ могут начать неожиданно и на любом из направлений. Это должно стать «шоком» для российской армии, заявил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский в ходе нынешней поездки по странам Европы поднял вопрос передачи Киеву вооружений и военной техники.

Британское правительство пообещало в ближайшие месяцы начать обучение украинских лётчиков и уведомило о переговорах с союзниками об их возможных поставках Киеву истребителей F16. Сама Британия снабжать ВСУ самолётами не планирует.

Британцы также пообещали Украине новую партию ЗРК и ударных БПЛА. В Кремле осудили этот шаг, назвав его вредным для Киева.