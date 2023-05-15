Москва, 15 мая, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Заявления в американской прессе о том, что предприниматель Евгений Пригожин якобы предлагал украинской стороны данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными. Такое заявление на брифинге 15 мая сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Он посетовал на то, что даже уважаемые издания в последние годы часто прибегают к публикации недостоверной информации.

«Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в материале, опубликованном газетой The Washington Post 14 мая, утверждалось, что Пригожин якобы предложил передать Киеву данные о позициях Вооружённых сил России в обмен на вывод украинских военных из Артёмовска (украинское название — Бахмут).

Как сообщало ИА REGNUM, военная разведка США передавала Вооружённым силам Украины (ВСУ) координаты российских военных баз для убийства российских генералов. В материале газеты The New York Times говорится, что секретные военные документы с подробным описанием планов США и НАТО по наращиванию украинской армии разместили в социальных сетях. Пентагон теперь расследует, кто мог стоять за утечкой информации.