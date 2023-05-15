СК предъявил обвинение супругу блогера Елены Блиновской

Москва, , 15:45 — REGNUM Следствие предъявило обвинение супругу блогера Елены Блиновской. Алексея Блиновского обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмывании) денежных средств и в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом 15 мая сообщили в Следственном комитете России.

Елена Блиновская после заседания суда © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уточняется, в частности, что Блиновская для совершения преступления «привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников».

По мнению следствия, их роль заключалась в привлечении «подконтрольных (аффилированных) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», Используя специальные налоговые режимы они «дробили» бизнес с целью занижения доходов.

В СКР уточнили, что мера пресечения Алексею Блиновскому будет избрана в ближайшее время. Также устанавливаются другие причастные к преступлению лица и их пособники.

Создательницу бизнеса «Марафоны желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию на границе Смоленской области и Белоруссии. При себе у неё имелись авиабилеты в другую страну.

Против неё возбуждено два уголовных дела об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Блиновская находится под домашним арестом. Ей грозит до семи лет лишения свободы.