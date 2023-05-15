Путин принял решение о возвращении иконы Андрея Рублёва РПЦ

Москва, , 16:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял решение о возвращении легендарной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублёвым, Русской православной церкви. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба РПЦ.

Икона Святой Троицы. Андрей Рублёв, XV век

«Чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя г. Москвы в течение года», — сообщили в пресс-службе.

После этого икону планируется разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Икона «Троица» до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре, после чего её отправили на реставрацию, а в апреле 1920 года передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для выставления в музеях.

В 1929 году икону Рублёва передали Государственной Третьяковской галерее. Стены этого музея «Троица» покинула только во время эвакуации из Москвы в 1941 году. Её временно перевезли в Новосибирск. Икону снова выставили на обозрение в Третьяковской галерее в мае 1945 года.