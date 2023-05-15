Икону Андрея Рублёва вернули РПЦ
Москва, 15 мая 2023, 16:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял решение о возвращении легендарной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублёвым, Русской православной церкви. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба РПЦ.
«Чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя г. Москвы в течение года», — сообщили в пресс-службе.
После этого икону планируется разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
Икона «Троица» до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре, после чего её отправили на реставрацию, а в апреле 1920 года передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для выставления в музеях.
В 1929 году икону Рублёва передали Государственной Третьяковской галерее. Стены этого музея «Троица» покинула только во время эвакуации из Москвы в 1941 году. Её временно перевезли в Новосибирск. Икону снова выставили на обозрение в Третьяковской галерее в мае 1945 года.