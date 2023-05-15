Минск, 15 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии 20 июня рассмотрит апелляцию заочно осужденной к 15 годам колонии экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом 15 мая сообщил официальный Тelegram-канал инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

«Уголовное дело назначено к слушанию на 09:30 20 июня 2023 года в апелляционной инстанции в помещении Верховного суда Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене родине, попытке совершить госпереворот и других преступлениях. По данным обвинения, также вынесли приговоры четырём соратникам Тихановской. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 18 лет.

Позже в конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, предложил Светлане Тихановской вернуться в республику и отбыть назначенное ей наказание.