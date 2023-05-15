Москва, , 15:35 — REGNUM Боевую работу экипажей ударных вертолётов Ка-52 ВКС РФ показало Минобороны. В Telegram-канале ведомство 15 мая опубликовало видео подготовки вертолёта к полёту, взлёта и нанесения ударов по ВСУ.

Боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России Минобороны России

«В ходе боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ», — говорится в комментарии.

Отмечается, что российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ в ходе боевого применения Ка-52.

15 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе СВО перехватили крылатую ракету Storm Shadow, выпущенную ВСУ. Также он сообщил, что сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВСУ.