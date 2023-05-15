Москва, , 15:27 — REGNUM В спектакле худрука МХТ имени Чехова, режиссёра Константина Хабенского «Поколение Маугли» заменили шоумена Александра Гудкова. Вместо него 14 мая роль удава Каа в постановке исполнил другой актёр.

Константин Хабенский в роли Акелы на показе благотворительного спектакля «Поколение Маугли» © Алексей Филиппов/РИА Новости

Причиной исключения из списка артистов спектакля Гудкова, ранее отличившегося пародией «Я узкий» на песню Шамана «Я русский», очевидно, стал скандал, разразившийся за несколько дней до показа.

С официальным запросом, в котором просил отменить благотворительный спектакль «Поколение Маугли» из-за участия в нем шоумена Александра Гудкова, обратился в Следственный комитет РФ и Департамент культуры Москвы юрист Максим Суров. По его мнению, игра Гудкова, которому стыдно, что он русский, в благотворительной постановке, средства от которой идут на помощь больным детям, неприемлема.

«Поколение Маугли» — музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга. События в нём происходят в большом городе, а все сборы от спектакля идут на помощь пациентам с опухолями мозга.

Помимо Гудкова в спектакле не участвовал и заявленный на роль Шерхана Данила Козловский, уехавший в США после начала спецоперации. Вместо него роль сыграл Тимур Батрутдинов.

Ранее также сообщалось, что запланированный на 14 мая показ шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри» в московском кинотеатре «Октябрь» также был отменён организаторами.

Комик Гудков выступил с осуждением российской спецоперации на Украине, написав в соцсетях, что ему «стыдно», что он родился 24 февраля, в день, когда началась СВО.