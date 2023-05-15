В Эстонии идет поиск мест для размещения атомной электростанции, окончательное решение о строительстве которой еще даже не принято. Однако к этому шагу страну подталкивает сложное положение, в котором оказалась ее энергетика. С одной стороны, государство лишилось энергоносителей из России, а с другой — пообещало ЕС отказаться от «грязной» сланцевой энергетики. Другое дело, что даже если у эстонцев и появится своя АЭС, то еще нескоро, в то время как дешевая электроэнергия нужна уже сейчас.

Виктор Лавриненко, , 15:58 — REGNUM Дебаты о необходимости строительства АЭС стартовали в Эстонии несколько лет назад, после того как об их начале официально возвестил в июне 2019-го тогдашний министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Проект АЭС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Во многом актуальность темы оказалась обусловлена тем, что годом ранее Эстония, как и прочие страны Балтии, по политическим причинам решила в течение ближайших лет выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Литва — Латвия), с советских времен связывающего Прибалтику с Россией и Белоруссией.

Этот процесс близится к концу и намечен к завершению к 2025 году, а возможно, и раньше. Проблема, однако, заключается в том, что электричество из ЕС обходится дороже, чем российское и белорусское. Ситуацию усложняет и тот факт, что сейчас Эстония под давлением ЕС решила постепенно закрыть свою сланцевую энергетику как «грязную» и «неэкологичную».

В том же 2019 году эстонская компания Fermi Energia подписала протокол о намерениях с американской компанией GE Hitachi (GEH). Документ касается возможного размещения в республике малого модульного атомного реактора BWRX-300. Это кипящий водяной реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением.

Сами американцы, естественно, всячески расхваливают свои наработки. «Модульный реактор BWRX-300 — это прорыв в технологиях. Он может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа», — с оптимизмом заявлял вице-президент GEH Джон Болл.

По словам бывшего председателя правления Fermi Energia Калева Каллеметса, кипящие водяные реакторы десятилетиями «безопасно, экономично и надежно» работают в скандинавских странах. По расчетам эстонских энергетиков, небольшой современной модульной АЭС мощностью 200−300 МВт окажется достаточно, чтобы обеспечить 1/10 часть от энергетических потребностей стран Прибалтики.

В начале 2020 года Fermi Energia приступила к поиску мест для возможного размещения АЭС. И в феврале 2020-го в уезде Ляэне-Вирумаа состоялось первое общественное обсуждение проекта. Оказалось, что у жителей региона перспективы такого соседства вызывают немалые опасения.

«Достаточно сложно найти место, куда складывать атомные отходы или куда увезти их. Думаю, в этом заключается очень большой риск», — заявлял председатель горсобрания Раквере Михкель Юхками.

Город Раквере — административный центр уезда Ляэне-Вирумаа Sillerkiil

В свою очередь, глава профсоюза энергетиков Эстонии Андрей Зайцев обратил внимание на то, что мини-реактор нового поколения, который предлагается установить в Эстонии, пока существует лишь в воображении.

Зайцев обратился к главе Fermi Energia Сандору Лийве: «Вы сюда желаете привезти то, что еще не существует нигде. Привезти какую-то электростанцию четвертого поколения, которая не существует еще даже на бумаге, наверное». Впрочем, Зайцева тут же обвинили в том, что он отстаивает узкокорпоративный интерес людей, занятых в сланцевой энергетике.

В энергетической удавке

В Fermi Energija постарались размыть эффект от негативных отзывов и заручились поддержкой крупнейших муниципалитетов. В сентябре 2020 года в Таллине и Тарту состоялись демонстрации в поддержку мирного атома. По словам председателя горсобрания Тарту Леммита Каплински, эти акции были призваны «дать импульс смелому обсуждению вопроса атомной энергетики». Он указал, что сейчас Эстония находится в первой десятке мирового рейтинга по загрязнению окружающей среды — и все из-за сланца.

По мнению Каплински, люди должны задуматься о важности использования экологически чистого способа производства электроэнергии — стабильного и практически не содержащего выбросов СО2.

«Обычно люди боятся ядерной энергетики, а голоса тех, кто, разумно взвесив все аргументы, её поддерживает, в расчет не берут. Но я думаю, что сейчас у нас нет лучшей альтернативы», — говорили участники демонстраций. По их мнению, у АЭС есть ощутимые преимущества перед столь восхваляемой сегодня зеленой энергетикой — они более надежны в плане энергоснабжения.

2022 год заново актуализировал тему АЭС. В начале июня операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем.

Представители литовского оператора Litgrid сообщили, что они с коллегами из Латвии и Эстонии теперь «поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно», используя только резервные мощности — свои, Швеции и Польши».

ЛЭП © Илья Наймушин/РИА Новости

Ранее экспорт электричества в Прибалтику и балансирующие перетоки с использованием российской электроэнергии обеспечивались через расчеты с российской «Интер РАО». Но с 22 мая прошлого года эта компания полностью прекратила экспорт электроэнергии в страны Балтии и ЕС.

Это произошло после того, как «Интер РАО» получила извещение от европейской энергобиржи Nord Pool о прекращении торговли со структурами российской компании «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии» из-за санкций.

Сегодня страны Балтии соединены с Россией лишь техническими (т. е. балансирующими) перетоками электроэнергии по приграничным ЛЭП.

Также Эстония одной из первых в ЕС заявила об отказе от российского газа. Было заявлено, что страна обзаведется плавучим терминалом сжиженного газа. И в порту Палдиски начали быстрыми темпами строить инфраструктуру для этого объекта.

Однако потом, к разочарованию большинства эстонцев, стало известно, что правительство Каи Каллас согласилось «отдать» этот объект соседней Финляндии под обещание финнов делиться газом с Эстонией.

Еще одним разочарованием для эстонцев стало то, что Каллас по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подтвердила прежде взятый курс Таллина на постепенную ликвидацию сланцевой энергетики.

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас © IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Люди, задействованные в этой отрасли, выражали надежду, что государство не станет отказываться от богатого природного дара, обеспечивающего Эстонии возможность энергетической независимости, и не станет закрывать свои сланцевые шахты и карьеры. Однако надежда эта не сбылась.

Что касается зеленой энергетики, которую пытаются развивать в Эстонии, то она уже доказала свою ненадежность. Еще до обострения украинского кризиса, осенью 2021-го, страна пережила резкий рост цен на электричество. В последующем ситуация только усугубилась — продолжающийся рост цен привел к спаду и в эстонской промышленности, и в обслуживающем секторе.

«Если сравнить девять месяцев прошлого и этого года, то стоимость электроэнергии в Эстонии возросла на 32%. Это очень существенно», — жаловался в октябре 2022 года член правления машиностроительной компании BLRT Masinaehitus Прийт Линд.

Сейчас по сравнению с прошлым годом ситуация несколько улучшилась, но все равно остается достаточно ненадежной. Эстонцы возлагают большие надежды на заработавший, наконец, этой весной после длительных проволочек третий энергоблок атомной электростанции «Олкилуото» в Финляндии. Но недостаток передающих мощностей между Финляндией и Эстонией означает, что разница в ценах на электричество с северным соседом сохранится до тех пор, пока не будет построен кабель Estlink 3. Ввести его в эксплуатацию планируется в начале следующего десятилетия или даже позже.

АЭС «Олкилуото» (сс) kallerna

Вердикта ещё нет

Таким образом, в нынешних условиях вариант АЭС выглядит для Эстонии безальтернативным. Однако если верить свежим новостям, компания Fermi Energia еще даже не определилась окончательно с местом расположения этого объекта.

Всего государственная рабочая группа выделила пятнадцать вариантов. А пока компания Fermi Energia проводит информационные мероприятия, в ходе которых населению внушают, что их страхи относительно возможного соседства с АЭС безосновательны, так как «эту технологию нельзя сравнить с чернобыльской».

Теоретически наличие нескольких возможных мест для возведения атомной электростанции позволяет построить в стране более одной АЭС. Однако, как считают в Fermi Energia, это было бы экономически нецелесообразно.

«Разумно строить АЭС в одном месте. В противном случае это технически возможно, но будет неоправданно дорого», — отмечает член правления компании Диана Ревяко.

Окончательное решение о строительстве в Эстонии АЭС государство примет в следующем году. Ревяко не может стопроцентно гарантировать, что принятое решение окажется положительным. Многое, надо полагать, будет зависеть от позиции Евросоюза, которой Эстония привыкла в подобных случаях безоговорочно следовать.

Но, в отличие от зеленой энергетики, в ЕС пока нет четкой общей позиции по АЭС. Одни члены сообщества, такие как Франция и Финляндия, намерены развивать атомную энергетику, другие — Германия и Австрия — выступают против нее. Поэтому и будущее эстонской АЭС пока зависло на весах неопределенности.