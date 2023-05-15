Москва, 15 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин назвал причиной отъезда певицы Аллы Пугачёвой из России в Израиль шок от того, что «есть что-то важнее, чем она».

Гердо/ТАСС Актёр Иван Охлобыстин

«После того как началась СВО, она шокирована была. На выезде её посетила мысль, что всё может продолжаться без неё. Она раньше не допускала этой мысли», — уверен Охлобыстин.

Актёр упомянул и мужа Пугачёвой Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Охлобыстин назвал его человеком, который «без мыла, сами понимаете, что сделает». Так он оценил супружескую чету в интервью YouTube-каналу «Неоруэлл».

Охлобыстин считает, что они стали одними из тех, кто неправильно понял складывающуюся ситуацию.

«Они убедили себя, что только в Европе хорошо. Многие на этом попались», — подытожил актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пугачёва со скандалом покинула РФ и переехала в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Певица вместе с детьми улетела из Москвы без обратного билета. В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу на предмет финансирования ВСУ, так как она не только критикует СВО, но и поддерживает тех, кто оказывает финансовую помощь Украине. 3 мая она ненадолго вернулась в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина. Спустя несколько дней она снова улетела из страны.