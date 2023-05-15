Врио главы МВД ЛНР Корнет пострадал при взрыве в ЛНР
Москва, 15 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске, сообщил ИА REGNUM замминистра здравоохранения республики Олег Валиев.
Александра Хрусталь / РИА Новости
Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет
По его словам, Корнет находится в стабильном состоянии.
«Он жив. Состояние стабильное», — сказал Валиев.
При этом, по данным источника, взрыв мог быть организован именно с целью покушения на врио главы МВД республики.
Как передавал корреспондент ИА REGNUM, днём 15 мая в барбершопе неподалёку от здания ГТРК ЛНР прогремел взрыв. По последним данным экстренных служб, пострадали пять человек.
На кадрах с места происшествия видно, как взрывом выбило стёкла на первом этаже здания. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.