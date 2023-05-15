Москва, 15 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске, сообщил ИА REGNUM замминистра здравоохранения республики Олег Валиев.

Александра Хрусталь / РИА Новости Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет

По его словам, Корнет находится в стабильном состоянии.

«Он жив. Состояние стабильное», — сказал Валиев.

При этом, по данным источника, взрыв мог быть организован именно с целью покушения на врио главы МВД республики.

Как передавал корреспондент ИА REGNUM, днём 15 мая в барбершопе неподалёку от здания ГТРК ЛНР прогремел взрыв. По последним данным экстренных служб, пострадали пять человек.

На кадрах с места происшествия видно, как взрывом выбило стёкла на первом этаже здания. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.