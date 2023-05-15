Перевозчики из Польши и Белоруссии научились обходить санкции Евросоюза с использованием тягачей

Варшава, , 15:20 — REGNUM Ряд перевозчиков из Польши договорился со своими коллегами из Белоруссии для того, чтобы обходить введённые Евросоюзом санкции. Об этом 15 мая рассказал представитель одной из польских транспортных компаний.

Пограничник останавливает грузовой автомобиль на пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе © Сергей Бобылев/ТАСС

Как отметил представитель, слова которого приводят РИА Новости, сейчас на границе Белоруссии с ЕС сложилась ситуация, при которой идущий в белорусскую или российскую сторону полуприцеп нельзя забрать белорусским тягачом.

«Перевозчики быстро сориентировались и теперь до Козлович (единственный работающий грузовой пункт пропуска на границе Польши с Белоруссией. — Прим. ред.) фуру везёт тягач на номерах ЕС, а на границе её перецепляют к тягачу с белорусской регистрацией, который везёт груз дальше», — сказал он.

Представитель польской компании отметил, что таможенники не препятствуют такого рода действиям, так как в этом случае никто фактически не нарушает никаких правил. С 9 апреля ЕС ввёл санкции в отношении белорусских автоперевозчиков, запретив им перевозить грузы по своей территории даже транзитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, гражданина России Олега Пацулю задержали в США по подозрению в обходе антироссийских санкций при поставках авиазапчастей. Задержанный якобы использовал сеть компаний во Флориде и Турции для ввоза в Россию запчастей и электроники для самолётов.