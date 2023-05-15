Варшава, 15 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Ряд перевозчиков из Польши договорился со своими коллегами из Белоруссии для того, чтобы обходить введённые Евросоюзом санкции. Об этом 15 мая рассказал представитель одной из польских транспортных компаний.

Сергей Бобылев/ТАСС Пограничник останавливает грузовой автомобиль на пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе

Как отметил представитель, слова которого приводит РИА Новости, сейчас на границе Белоруссии с ЕС сложилась ситуация, при которой идущий в белорусскую или российскую сторону полуприцеп нельзя забрать белорусским тягачом.

«Перевозчики быстро сориентировались и теперь до Козлович (единственный работающий грузовой пункт пропуска на границе Польши с Белоруссией. — Прим. ред.) фуру везёт тягач на номерах ЕС, а на границе её перецепляют к тягачу с белорусской регистрацией, который везёт груз дальше», — сказал он.

Представитель польской компании отметил, что таможенники не препятствуют такого рода действиям, так как в этом случае никто фактически не нарушает никаких правил. С 9 апреля ЕС ввёл санкции в отношении белорусских автоперевозчиков, запретив им перевозить грузы по своей территории даже транзитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, гражданина России Олега Пацулю задержали в США по подозрению в обходе антироссийских санкций при поставках авиазапчастей. Задержанный якобы использовал сеть компаний во Флориде и Турции для ввоза в Россию запчастей и электроники для самолётов.